Почему в слове помошешЬ на конце пишется мягкий знак(по правилу) плиз помогите
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Почему в слове помошешЬ на конце пишется мягкий знак(по правилу) плиз помогите
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