Помогите пожалуйста!!! 5*(х-5)+3*(х+2)-7*(х+6)
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! 5*(х-5)+3*(х+2)-7*(х+6)
Ответ(ы):
Гость:
Я только решение напишу! : 5х-25+3х+6-7х-42=х-61
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!! зарание спс Во время тренировки в футбольной секции Саша отраба??ывая пас нападающему в течение 2/5 ч., а штрафной 11-метровый ...
Математика
На олимпиаде одна сборная команда завоевала 20 золотых медалей, серебряных - на 10 м??ньше ,чем золотых, а бронзовых - на 20 больше, чем серебряных...