В чем сходство и различие между пустынями Африки и Антактиды? Чем объясняются раз??ичия ?
География
В чем сходство и различие между пустынями Африки и Антактиды? Чем объясняются раз??ичия ?
Ответ(ы):
Гость:
Африка теплее чем антарктида
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