Вырази в указанных единицах измерения 2м 30см= см 2км 30 м = м 2ч 30мин= мин 4 дм 15 мм= мм 4т 15 кг= кг 4 мин 15с= с
Математика
Вырази в указанных единицах измерения 2м 30см= см 2км 30 м = м 2ч 30мин= мин 4 дм 15 мм= мм 4т 15 кг= кг 4 мин 15с= с
Ответ(ы):
Гость:
1 150секунд 2 2030метров 3 150минут 4 415милиметров 5 4015килограмм 6 255секунд
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