Вырази в указанных единицах измерения 2м 30см= см 2км 30 м = м 2ч 30мин= мин 4 дм 15 мм= мм 4т 15 кг= кг 4 мин 15с= с

Математика

Вырази в указанных единицах измерения 2м 30см= см 2км 30 м = м 2ч 30мин= мин 4 дм 15 мм= мм 4т 15 кг= кг 4 мин 15с= с

Автор: Гость