Веревку длиной 3 м разрезали на 8 частей. какой длины получилась каждая часть????? на??ди длину 5/8 части веревки

Математика

Веревку длиной 3 м разрезали на 8 частей. какой длины получилась каждая часть????? на??ди длину 5/8 части веревки

Автор: Гость