Веревку длиной 3 м разрезали на 8 частей. какой длины получилась каждая часть????? на??ди длину 5/8 части веревки

Математика
Веревку длиной 3 м разрезали на 8 частей. какой длины получилась каждая часть????? на??ди длину 5/8 части веревки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3m=300см 300см/8=37.5 см ( Каждая часть ) (300/8)*5=187.5 ( 5/8 веревки )
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