В школьнуню библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии в пачках, по10 книг в каждой. сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку.
Математика
В школьнуню библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии в пачках, по10 книг в каждой. сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку.
Ответ(ы):
Гость:
60:10=6 п. уч. - По истории 40:10=4 п. уч. - По географии 6+4= 10 п. уч. - всего привезли
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