В школьнуню библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии в пачках, по10 книг в каждой. сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку.

Математика

В школьнуню библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии в пачках, по10 книг в каждой. сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку.

Автор: Гость