В школьнуню библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии в пачках, по10 книг в каждой. сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку.

Математика
В школьнуню библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии в пачках, по10 книг в каждой. сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60:10=6 п. уч. - По истории 40:10=4 п. уч. - По географии 6+4= 10 п. уч. - всего привезли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделайте пожалуйста морфологический разбор прилагательных Белого Летнего Во??яной
Ответить
Математика
Какой остаток у частного чисел запиши: 183:7;, 81:4;, 203:9; 1700:6; 414:5;, 111:2;.
Ответить
География
В чем сходство и различие между пустынями Африки и Антактиды? Чем объясняются раз??ичия ?
Ответить
Математика
Вырази в указанных единицах измерения 2м 30см= см 2км 30 м = м 2ч 30мин= мин 4 дм 15 мм= мм 4т 15 кг= кг 4 мин 15с= с
Ответить
Математика
Задачи: 1)В школе всего 480 учащихся, 3/5 из них мальчики. Сколько мальчиков и девочек учатся в школе? 2) Сахар составляет 4/19 массы сахарной ...
Ответить