Што такое народние члени предложения
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Што такое народние члени предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однородные члены предложения – это одноименные члены, которые связаны друг с другом сочинительной связью и выполняют одинаковую синтаксическую функцию в предложении, то есть они объединены одинаковыми отношениями к одному и тому же члену предложения. Однородные члены могут быть соединены сочинительными союзами и произносятся с “интонацией перечисления”. При отсутствии союзов и при их повторении однородные члены также связываются соединительными паузами.Источник: http://5-ege.ru/odnorodnye-chleny/
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