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Сильный и прочный нержавеющий металл
Окружающий мир
Сильный и прочный нержавеющий металл
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное это медь но наверно не точно
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