Сильный и прочный нержавеющий металл

Окружающий мир
Сильный и прочный нержавеющий металл
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Автор: Гость
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Гость:
Наверное это медь но наверно не точно
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