Синоним к слову морские лилии

Биология
Синоним к слову морские лилии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы лотос.Если не правильно простите.
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