Синонимы и антонимы к словам: неясный, заброшенный, невероятный, замереть
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Синонимы и антонимы к словам: неясный, заброшенный, невероятный, замереть
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Антонимы: неясный-понятный, заброшенный - людный, невероятный - обычный, земереть - двигаться. Синонимы: неясный-непонятный, заброшенный - забытый(пустой), невероятный-немыслимый, замереть - остановиться
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