Синонимы к слову лес горе мороз сообщение Невиданный состоящие из такого же количества букв
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Синонимы к слову лес горе мороз сообщение Невиданный состоящие из такого же количества букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес-бор, горе-беда, мороз-холод, сообщение-извещение, невиданный-диковинный.
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