Правило части от числа

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Если тебе нужно найти, например, 5/7 от 21, то рассуждай так: делишь число на 7 частей (на то, количество, что стоит в знаменателе) , получается каждая часть равна 3 (21/7=3) Таких частей тебе нужно взять 5 (число в числителе) , 5*3=15 в итоге 5/7 от 21 = 15 обратная задача, 5/7 от числа равно 15 переворачиваешь дробь и поступаешь так же, как в первом случае 5/7 от числа=15 переходит в 7/5 от 15 15/5=3,3*7=21