В словах СВИСТЕТЬ и ЗАСВИСТЕТЬ корень СВИСТ, а ЕТЬ- это суфкс?

Русский язык
В словах СВИСТЕТЬ и ЗАСВИСТЕТЬ корень СВИСТ, а ЕТЬ- это суфкс?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да правиль еть это суффикс
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