Синонимы в порядке возрастания написать учтивый вежливый любезный

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Синонимы в порядке возрастания написать учтивый вежливый любезный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливый, любезный, учтивый.
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