Синонимы в порядке возрастания написать учтивый вежливый любезный
Русский язык
Синонимы в порядке возрастания написать учтивый вежливый любезный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливый, любезный, учтивый.
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