Синтаксический и пунктуционный разбор предложения " Все примыкающие к нему холмы и овраги низины и просто луга порастали сочной высокой травой"

Русский язык

Синтаксический и пунктуционный разбор предложения " Все примыкающие к нему холмы и овраги низины и просто луга порастали сочной высокой травой"

Автор: Гость