Синтаксический и пунктуционный разбор предложения " Все примыкающие к нему холмы и овраги низины и просто луга порастали сочной высокой травой"
Русский язык
Синтаксический и пунктуционный разбор предложения " Все примыкающие к нему холмы и овраги низины и просто луга порастали сочной высокой травой"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холмы овраги низины луга(подлежащие) прарастали(сказуемое) после слова овраги запитая
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