Выберите правильный ответ в настоящее время в науке известно 100 тыс видов просте??ших,более 30 тыс,около 10 тысяч,около 5 тысяч?

Биология

Выберите правильный ответ в настоящее время в науке известно 100 тыс видов просте??ших,более 30 тыс,около 10 тысяч,около 5 тысяч?

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