Выберите правильный ответ в настоящее время в науке известно 100 тыс видов просте??ших,более 30 тыс,около 10 тысяч,около 5 тысяч?

Биология
Выберите правильный ответ в настоящее время в науке известно 100 тыс видов просте??ших,более 30 тыс,около 10 тысяч,около 5 тысяч?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Более 30 тысяч видов простейших
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите ришить задания плииз
Ответить
Русский язык
Объясни, почему эти слова пишутся именно так: Не крашеный пол (одна буква н), кошеная трава (одна буква н), некошеная трава (почему слитно и одна...
Ответить
Математика
Установите порядок действий в выражениях. найдите их значения 2+3+4, 8+(5-4)
Ответить
Математика
Все обведенные задания помогите пожалуйста до 19:00
Ответить
Русский язык
Выразительно прочитай стихотворение Д. Кедрина. Как ты думаешь, почему оно так называется? Каким настроением пронизано стихотворение? Что помогает ...
Ответить