Выберите правильный ответ в настоящее время в науке известно 100 тыс видов просте??ших,более 30 тыс,около 10 тысяч,около 5 тысяч?
Биология
Выберите правильный ответ в настоящее время в науке известно 100 тыс видов просте??ших,более 30 тыс,около 10 тысяч,около 5 тысяч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Более 30 тысяч видов простейших
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