Вместо точек поставь арифметические действия а вместо треугольников нужные числ?? что бы равенства били верными 130 x 3 ... (треугольник) = 3400

Математика

Вместо точек поставь арифметические действия а вместо треугольников нужные числ?? что бы равенства били верными 130 x 3 ... (треугольник) = 3400

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