Вместо точек поставь арифметические действия а вместо треугольников нужные числ?? что бы равенства били верными 130 x 3 ... (треугольник) = 3400
Математика
Вместо точек поставь арифметические действия а вместо треугольников нужные числ?? что бы равенства били верными 130 x 3 ... (треугольник) = 3400
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3400-(130×3)=3010 дальше можно придумать что угодно, например: 130×3+3010=3400
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