Синтаксический разбор предложений Дубровский учился в кадетском корпусе и Отец ничего не жалел на его обучение и воспитание
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Синтаксический разбор предложений Дубровский учился в кадетском корпусе и Отец ничего не жалел на его обучение и воспитание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын Андрея Дубровского - Владимир Дубровский, воспитывался в Петербурге, в кадетском корпусе и выпущен был корнетом ( младший офицерский чин в кавалерии ) в гвардию. Отец не жалел денег для сына, и он получал гораздо больше, чем должен был. Владимир был расточителен и чистолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не думая о будущем.
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