Синтаксический разбор предложения. Мне кажется, что искусство, и театр в частнос??и, должны не допустить очерствения человеческой души, особенно детской.

Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Мне кажется, что искусство, и театр в частнос??и, должны не допустить очерствения человеческой души, особенно детской.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествоват., невоскл., сложноподчинённое с придаточным изъяснительным, осложнено уточняющими членами: Главное: мне кажется - простое, односоставное, безличное, распространённое Придаточное изъяснительное - простое, двусоставное, распространённое, с двумя уточняющими членами: и театр в частности, особенно детской
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