Синтаксический разбор предложения. Мне кажется, что искусство, и театр в частнос??и, должны не допустить очерствения человеческой души, особенно детской.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения. Мне кажется, что искусство, и театр в частнос??и, должны не допустить очерствения человеческой души, особенно детской.

Автор: Гость