Синтаксический разбор предложения. Мне кажется, что искусство, и театр в частнос??и, должны не допустить очерствения человеческой души, особенно детской.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Мне кажется, что искусство, и театр в частнос??и, должны не допустить очерствения человеческой души, особенно детской.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествоват., невоскл., сложноподчинённое с придаточным изъяснительным, осложнено уточняющими членами: Главное: мне кажется - простое, односоставное, безличное, распространённое Придаточное изъяснительное - простое, двусоставное, распространённое, с двумя уточняющими членами: и театр в частности, особенно детской
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Верно ли,что: А:Работа парикмахера называется услугой? Б:Труд учёного оценивает??я по количеству сделанного? 1.Верно только А. 2.Верно только...
Математика
Траса лижних гонок складається з трьох ділянок.Перша ділянка має довжину 5,24км,а д??уга на 0,68км довше першої,а третя-на 8,72 коротша суми першої...