Синтаксический разбор предложения подав чаю,лепешек,сушеного винограда и финико??, сын хозяина бесшумно исчез
Русский язык
Синтаксический разбор предложения подав чаю,лепешек,сушеного винограда и финико??, сын хозяина бесшумно исчез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын - подлежащее, исчез - сказуемое, бесшумно - обстоятельство, подав чаю,лепешек,сушеного винограда и фиников - обстоятельство (выражено деепричастным оборотом)
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