Синтаксический разбор предложения: «Тюлевая занавеска шевелилась, легко надува??ась ветром над столом, касаясь рукописей, сквозь эту занавесь точками проступали огни над черными Чистыми прудами.»
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Синтаксический разбор предложения: «Тюлевая занавеска шевелилась, легко надува??ась ветром над столом, касаясь рукописей, сквозь эту занавесь точками проступали огни над черными Чистыми прудами.»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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