Синтаксический разбор предложения: «Тюлевая занавеска шевелилась, легко надува??ась ветром над столом, касаясь рукописей, сквозь эту занавесь точками проступали огни над черными Чистыми прудами.»

Русский язык
Синтаксический разбор предложения: «Тюлевая занавеска шевелилась, легко надува??ась ветром над столом, касаясь рукописей, сквозь эту занавесь точками проступали огни над черными Чистыми прудами.»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что заавеска подлеж, занавеска что делала шевелилась сказуес, как легко обстоят, что делала надувалась сказуем, надувалась чем ветром дополн, где над обстоят, над чем столлм дополн, что делая касаясь сказуемое, касаясь чего руклписей дополнение, как сквозь обстоят, сквозь что занавесь
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