Система уравнений: (x+y)(x+y+z)=72 (y+z)(x+y+z)=120 (x+z)(x+y+z)=96

Гость: Гость:

Сложим уравнения: (x+y)(x+y+z)+(y+z)(x+y+z)+(x+z)(x+y+z)=288 (x+y+z)(2x+2y+2z)=288 (x+y+z)²=144 x+y+z=12 или x+y+z=-12 Пусть x+y+z=12, тогда получаем систему {x+y=6 {y+z=10 {x+z=8 Умножим второе уравнение на -1 и сложим все 3 уравнения. x+y-z-y+x+z=4 x=2 Отсюда легко находим y=4 и z=6. Пусть теперь x+y+z=-12 Система будет такой: {x+y=-6 {y+z=-10 {x+z=-8 И ясно, что x=-2, y=-4, z=-6 Ответ: (2; 4; 6), (-2; -4; -6)