Скаким требование явились в город Эллады послы Дария первого
История
Скаким требование явились в город Эллады послы Дария первого
Ответ(ы):
Гость:
с требованием земли и воды, что означало покориться персидскому царю
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