Сказитель истории казахского народа-это

История
Сказитель истории казахского народа-это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 аңыз-ертегіші;   аңыз-жыр айтушы;   аңызшы;   дастаншы;   ертекші;   жырау;   жыршы;   қосықшы;   сүлей. 
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