Сказитель истории казахского народа-это
История
Сказитель истории казахского народа-это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
аңыз-ертегіші; аңыз-жыр айтушы; аңызшы; дастаншы; ертекші; жырау; жыршы; қосықшы; сүлей.
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