Сказка о том как правда превратилась в неправду

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Сказка о том как правда превратилась в неправду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была девочка и она всегда говорила правду, как то раз ее подружка говорит : ты такая правдивая, все правду говоришь! Девочка говорит я думала неправда это плохо! Подруга говорит: если человек все правду говорить будет , то все будут думать о тебе что то плохое, что ты врешь! И девочка решила говорить неправду , и ей понравилось! Потом она стала всем врать, и никто ей не верил! Однажды она провалилась в глубокую яму, мимо проходили ребята она им говорит помогите! А они прошли мимо, думая что она опять вретт Она испугалась ! Прошла мимо подружка и спасла ее! С тех пор девочка стала опять говорить правду!
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