Сказка по географии на тему жизнь в океане пж зарание спасибо

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Жизнь в океанеВоды океана являются домом для более, чем 200 тыс. видов живых организмов. Жизнь в океане распространена неравномерно – животные и растения обитают на глубине, не превышающей 200 м, так как эти глубины насыщены кислородом и светом, что является необходимым для жизнедеятельности живых организмов.Одним из живых организмов, обитающих в океане, является планктон. Различают два вида планктона: зоопланктон и фитопланктон. Фитопланктон состоит из мельчайших водорослей, зоопланктон – из маленьких рачков и простейших одноклеточных.Планктон служит основным кормом для рыб, которых в водах океанах обитает большое количество. Планктон часто мигрирует в водах океанах: из-за его небольшого веса течение может унести этот организм далеко в океан.Кроме рыб, в океане живут и млекопитающие виды: тюлени, моржи, дельфины и киты. Среди растительности в океане распространены многие виды бурых и зеленых водорослей.Бурые и красные водоросли растут на большой глубине – им не нужно большое количество солнечного света. Зеленые водоросли можно встретить на прибережных территориях: солнце здесь хорошо проникает сквозь толщину глубины, что обеспечивает процесс фотосинтеза.Многие виды живых организмом, которые живут в океане, используются в промышленности. Так, к примеру, из водорослей производят клей, лекарственные препараты, веревки.Как и все живые организмы, обитатели океана страдают от загрязнения внешней среды, спровоцированной хозяйственной деятельностью человека.Взаимодействие океана с атмосферой и сушейВоды мирового океана являются глобальным хранилищем солнечной энергии. Именно благодаря океанам, в атмосфере происходит циркуляция воздушных масс.Всего лишь в течение одного дня солнечные лучи при прямом воздействии на океан, испаряют сотни тон океанической воды. Пар поднимается в атмосферу, образовывая, таким образом, облака.В ночное время поверхность материков очень быстро остывает, в то время как вода океанов сохраняет дневное тепло, которое начинает циркулировать в направлении охлажденных территорий. Таким образом, океан не только сохраняет тепло атмосферы, но и нагревает территорию суши, смягчая при этом климат планеты. Можно заметить, что на территориях, которые находятся на большом расстоянии от океанов, амплитуды воздуха очень велики, количество осадков малое. На прибережных территориях средние показатели зимних и летних температур имеют небольшую разницу.