Восстановить порядок предложений в тексте. Он готовится к весне. Наши предки не любили сидеть без дела. А с наступление зимы земледелец в поле не работает. Каждый день в жизни земледельца был занят работой. И он об этом не жале...

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Восстановить порядок предложений в тексте. Он готовится к весне. Наши предки не любили сидеть без дела. А с наступление зимы земледелец в поле не работает. Каждый день в жизни земледельца был занят работой. И он об этом не жалеет. Осенью земля отблагодарила его за труд. Особенно много работы у крестьянина весной и летом. Выпиши из текста глагол, который отвечает на вопрос (Что делали?). Выполни этого слова морфологический разбор глагола.

Автор: Гость