Сказка про невесомость

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Про невесомость. Попытка сформулировать, какие мультики я не люблю и почему.Мультики - это рисованные сказки. Сказки это всегда небывальщина, но обычно считается, что сказка должна дать повод подумать "на заданную тему". Так было раньше... Сейчас у меня отношение к мультикам и детским фильмам сложное. Я не про "тупаки" и не про "догнал и шлепнул - кишки по стенам". С этими понятно, что делать... Я про красивые мультики с песнями и добрыми героями.Ну, например, английская песенка про Звездочку. Только что нашла, просмотрела и "забурлила" просто... Что мне в ней нравится? Песенка на английском и симпатичный совенок. А вот не нравится то, что совенок взял и долетел до звездочки, а потом покачался в невесомости и пустился летать со звездочкой за ручку. Ромке в 2 года еще все равно, наверное, но вот Полине в почти 5 лет такое я показывать НЕ МОГУ уже просто! Она не смотрит все что угодно. Если ей не интересно, то встанет и уйдет (ну в "чистом" эксперименте - встанет и включит то, что уже любит). Если ее зацепило что-то новое, то принимает не только основную идею, но и детали. Мультик или кино входит в ее голову и живет там. Что-то ей понятно и принимается, а что-то нет и тогда она задает вопросы. Например как стать мушкетером (после боления советскими 3мя мушкетерами) или как хищные динозавры определяют за кем гонятся: хищник он или травоядный (Земля до начала времен=Крошки-ножки и компания). Из этих детских вопросов я понимаю, как сильно ее занимают эти герои и их приключения и как она замечает разные детали. Так вот может быть я зануда, но я не понимаю почему сейчас так много мультиков и фильмов которые сняты в стиле "как настоящая жизнь" и при этом эта жизнь совершенно из головы сумасшедшего? Причем их много, они популярны и следующие мультики делают в этом стиле. Навскидку, из того, что любят и смотрят мои дети, но то что "царапает" меня - "Король лев", "Рапунцель", "Земля до начала времен", "Маленькие пони"...