Скільки буде 1300+800•300:12

Математика
Скільки буде 1300+800•300:12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1300+800×300/12=21300 1)800×300=240000 2)240000/12=20000 3)1300+20000=21300
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