Склади фантастичне оповiдання або казку , яка починалася б так: '' Якось усi тварини стали однаковими..."
Окружающий мир
Склади фантастичне оповiдання або казку , яка починалася б так: '' Якось усi тварини стали однаковими..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то все животные стали одинаковыми. Не стало ни маленьких, ни больших. Ни злых, ни добрых. Все стали серыми, средненькими, одного роста.Собрались тогда животные и стали выбирать себе нового царя. Одно из таких существ сказало: «Я еще вчера был львом, меня называли царем зверей, значит и сейчас царем снова буду я». Тогда другой зверь заявил: «А я вот вчера был зайцем, а сегодня мы с тобой одинаковые, значит царем буду я!». Но тогда и другие животные стали возмущаться: «Нет, царем буду Я! Я! Я!...». Так и разошлись, не договорившись. И не стало порядка в животном мире. Все переругались друг с другом.Тогда одно из животных, которое было когда-то зайцем призналось: «Это я во всем виноват. Мне так хотелось, чтобы в животном мире царила справедливость, чтобы сильный не обижал слабого, чтобы все умели летать как птицы и плавать как рыбы, чтобы все были такими же быстрыми как гепард, а меня бы выбрали царем, потому что это все я придумал и загадал желание у священного дуба. А оказалось, что наши достоинства заключаются в наших различиях. Все стали одинаковыми, но никто не стал лучше.» Тогда пошли животные к священному дубу и попросили, чтобы снова все стали разными. Когда же они проснулись на следующий день, то заяц снова стал зайцем, лев – львом, страус – страусом, кит – китом. И зажили все как прежде на нашей прекрасной планете.
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