Складіть план корисних дій вода і повітря

Обществознание
Складіть план корисних дій вода і повітря
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода 1-використання в різних промислах 2-втамування спраги в людини 3-дає змогу людям жити 4-основна складова всіх живих організмів Землі 5-найпоширеніша  хімічна й фізична речовина  на Землі 6- головна умова існування життя для людини,тому що 4/5 поверхні Землі займає вода                               Повітря  1 відновлює сили організму покращує серцево-судинну систему,покращується склад крові та обмін речовин 2за допомогою повітря людина дихає а за допомогою дихання живе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На конкурсе вокалистов в первый день выступили 27 участников а во второй еще 28 участников сколько всего вокалистов выступило за эти два дня?
Ответить
Математика
Помните 227 номер Спасибо
Ответить
Русский язык
3 приложения с указательным м.
Ответить
Литература
Какой момент является поворотным в разговоре? Почему проходит испуг героев? Городничий даёт деньги “ревизору”, причём преподносит это не как взят...
Ответить
Математика
С одной грядки собрали 23 кг клубники,со второй-2 ведра по 9 кг в каждом.сколько всег?? килограммов клубники собрали с двух грядок?
Ответить