Складіть план корисних дій вода і повітря
Обществознание
Складіть план корисних дій вода і повітря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода 1-використання в різних промислах 2-втамування спраги в людини 3-дає змогу людям жити 4-основна складова всіх живих організмів Землі 5-найпоширеніша хімічна й фізична речовина на Землі 6- головна умова існування життя для людини,тому що 4/5 поверхні Землі займає вода Повітря 1 відновлює сили організму покращує серцево-судинну систему,покращується склад крові та обмін речовин 2за допомогою повітря людина дихає а за допомогою дихання живе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На конкурсе вокалистов в первый день выступили 27 участников а во второй еще 28 участников сколько всего вокалистов выступило за эти два дня?
Математика
Русский язык
Литература
Какой момент является поворотным в разговоре? Почему проходит испуг героев? Городничий даёт деньги “ревизору”, причём преподносит это не как взят...