Складіть план корисних дій вода і повітря

Гость: Гость:

Вода 1-використання в різних промислах 2-втамування спраги в людини 3-дає змогу людям жити 4-основна складова всіх живих організмів Землі 5-найпоширеніша хімічна й фізична речовина на Землі 6- головна умова існування життя для людини,тому що 4/5 поверхні Землі займає вода Повітря 1 відновлює сили організму покращує серцево-судинну систему,покращується склад крові та обмін речовин 2за допомогою повітря людина дихає а за допомогою дихання живе