Скласти порівляну характеристику образів Федьки і Толі за планом. 1 зовнішний ви??ляд героїв. 2 поведінка і риси характеру. 3 ставленя хлопців до оточуючих. 4 ставленя оточуючих до хлопців 5 ставленя автора до хлопців. п...
Українська література
Скласти порівляну характеристику образів Федьки і Толі за планом. 1 зовнішний ви??ляд героїв. 2 поведінка і риси характеру. 3 ставленя хлопців до оточуючих. 4 ставленя оточуючих до хлопців 5 ставленя автора до хлопців. помогите плиз зарание спосибо
Ответ(ы):
Гость:
Скласти порівляну характеристику образів Федьки і Толі за планом.1 зовнішний вигляд героїв. 2 поведінка і риси характеру. 3 ставленя хлопців до оточуючих. 4 ставленя оточуючих до хлопців 5 ставленя автора до хлопців.
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