Скласти порівляну характеристику образів Федьки і Толі за планом. 1 зовнішний ви??ляд героїв. 2 поведінка і риси характеру. 3 ставленя хлопців до оточуючих. 4 ставленя оточуючих до хлопців 5 ставленя автора до хлопців. п...

Українська література

Скласти порівляну характеристику образів Федьки і Толі за планом. 1 зовнішний ви??ляд героїв. 2 поведінка і риси характеру. 3 ставленя хлопців до оточуючих. 4 ставленя оточуючих до хлопців 5 ставленя автора до хлопців. помогите плиз зарание спосибо

Автор: Гость