Сроочно. Задачка по геометрии
Геометрия
Сроочно. Задачка по геометрии
Ответ(ы):
Гость:
Так как углы 1 и 2 одностороннии и их сумма равна 180° следовательно про две прямые паралельны.угол напротив угла 3 (убознач его как угол 5)и сам угол 3 -вертикалные углы значит он равен 53 °.Так как две прямые паралельны следует что угол 4 равен 53° по теореме относительных углов.Все просто)))
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