Сроочно. Задачка по геометрии

Гость: Гость:

Так как углы 1 и 2 одностороннии и их сумма равна 180° следовательно про две прямые паралельны.угол напротив угла 3 (убознач его как угол 5)и сам угол 3 -вертикалные углы значит он равен 53 °.Так как две прямые паралельны следует что угол 4 равен 53° по теореме относительных углов.Все просто)))