Скласти речення за схемою: [,( ),],[ ], що ( ),але [ ]
Українська мова
Скласти речення за схемою: [,( ),],[ ], що ( ),але [ ]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлопець, який щойно повернувся, радісно обійняв матір, батько поглянув на сина і сказав, що дуже скучив, але він ні кроку не зробив назустріч синові.
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