Скласти речення зі словом космонавт

Українська мова
Скласти речення зі словом космонавт
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Леонід Каденюк- перший космонавт незалежної України.На моему комп’ютері є гра про космонавта. Комп’ютерна гра про космонавта дуже реалістична.
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