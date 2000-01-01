Объясни смысл пословиц В пустой бочке много звону

Русский язык
Объясни смысл пословиц В пустой бочке много звону
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Автор: Гость
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Гость:
Обычно так говорят о человеке,который не зная ничего любит много говорить и всем давать советы
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