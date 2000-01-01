Сколько трехбуквенных «слов» можно составить из букв слова «КРЕДИТ»? Словом счит??ется любая последовательность букв.
Математика
Сколько трехбуквенных «слов» можно составить из букв слова «КРЕДИТ»? Словом счит??ется любая последовательность букв.
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю 12. 6×6=12 Но я не уверена, но вроде твк
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