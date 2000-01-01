Сколько трехбуквенных «слов» можно составить из букв слова «КРЕДИТ»? Словом счит??ется любая последовательность букв.

Математика
Сколько трехбуквенных «слов» можно составить из букв слова «КРЕДИТ»? Словом счит??ется любая последовательность букв.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю 12. 6×6=12 Но я не уверена, но вроде твк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Плиз эпитеты метафоры олицетворения из стихов А С Пушкина желательно чтоб все было правильно у меня прост будет зачетная работа
Ответить
Математика
Пожалуйста номер 1066 плиииииииииииииииз
Ответить
Математика
Марина родилась 25 августа 2000 года. Сауле на 6 месяцев и 21 день младше Марины. Когда ??одилась Сауле?
Ответить
Другие предметы
Составить настоящий портрет друга. настоящий друг - это тот , кто любит тебя,кому т?? можешь доверять ,кто ...
Ответить
Английский язык
Помогите плииииз дам 30 баллов перевидите в косвенную речь срочно повторяю в КОСВЕННУЮ РЕЧЬ а не перевод пожалуйста помогите я в правду дам 30 балл...
Ответить