Скласти текст опис на тему портрет моєї подруги
Українська мова
Скласти текст опис на тему портрет моєї подруги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дивися тоби потрибно написати який наприклад кольор глаз волосся и так далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У книжці 96 сторінок. Лесик прочитав уже 5\8 всієї книги. Скільки сторінок йому залишилося прочитати?
Математика
В корзине 15 целых 3/4 кг яблок. На варенье израсходовали 2/7 всех яблок, а из 4/7 выжали сок.Остальные яблоки съели.Сколько килограммов яблок съел...