Скласты речення из зверненнями зи словами звяжить сфотогрофуй
Қазақ тiлi
Скласты речення из зверненнями зи словами звяжить сфотогрофуй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валю, звяжи мене з оператором. Колю, сфотографуй цю рослину.
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