Склонение по подежам луна

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Склонение по подежам луна
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Именительный падеж - Кто? Что?  Луна Родительный падеж - (нет) Кого? Чего? Луны Дательный падеж - (дать) Кому? Чему? Луне Винительный падеж - (вижу) Кого? Что? Луну Творительный падеж - (горжусь) Кем? Чем? Луной Предложный падеж - (думаю) О ком? О чём? О луне
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