Склонение по подежам луна

Гость: Гость:

Именительный падеж - Кто? Что? Луна Родительный падеж - (нет) Кого? Чего? Луны Дательный падеж - (дать) Кому? Чему? Луне Винительный падеж - (вижу) Кого? Что? Луну Творительный падеж - (горжусь) Кем? Чем? Луной Предложный падеж - (думаю) О ком? О чём? О луне