Составьте предложение со словами сказано,указано,доложено,забыто.
Русский язык
Составьте предложение со словами сказано,указано,доложено,забыто.
Ответ(ы):
Гость:
Всё что надо было уже сказано . На уроке много нового было узнано.Важное сообщение было доложено .Всё плохое было забыто
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