Составьте предложение со словами сказано,указано,доложено,забыто.

Русский язык
Составьте предложение со словами сказано,указано,доложено,забыто.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всё  что  надо  было  уже  сказано . На  уроке  много  нового  было  узнано.Важное  сообщение  было  доложено .Всё  плохое  было  забыто
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