Вычислите давление воды на дно одной из глубочайших морских впадин глубина котор??й 1000 900 метров плотность морской воды 1030 кг на метр в кубе

Физика

Вычислите давление воды на дно одной из глубочайших морских впадин глубина котор??й 1000 900 метров плотность морской воды 1030 кг на метр в кубе

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