Вычислите давление воды на дно одной из глубочайших морских впадин глубина котор??й 1000 900 метров плотность морской воды 1030 кг на метр в кубе
Физика
Вычислите давление воды на дно одной из глубочайших морских впадин глубина котор??й 1000 900 метров плотность морской воды 1030 кг на метр в кубе
Ответ(ы):
Гость:
Дано: h=10900 м; p=1030 кг/м3; P=? Решение: P=pgh; P= 10Н/кг умножаем на 1030 кг/м3 и умножаем на 10900м=112 270 000 Па=112 000кПа ответ: Р=112 000 кПа
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