Сколькими способами 4 человека, можно разместить на 4-х местной скамье? Сколькими способами 9 человек могут встать в очередь в театральную кассу?
Алгебра
Сколькими способами 4 человека, можно разместить на 4-х местной скамье? Сколькими способами 9 человек могут встать в очередь в театральную кассу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Разместить можно 8 способами 2) 18 способами
Гость:
1)4*3*2*1=24способами. 2)9*8*7*6*5*4*3*2*1=362880способами.
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