Сколькими способами 4 человека, можно разместить на 4-х местной скамье? Сколькими способами 9 человек могут встать в очередь в театральную кассу?

Алгебра

Сколькими способами 4 человека, можно разместить на 4-х местной скамье? Сколькими способами 9 человек могут встать в очередь в театральную кассу?

Автор: Гость