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Сколько будет 14% от числа 60
Математика
Сколько будет 14% от числа 60
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14% от числа 60 - 7,14 Вот посмори
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