Сколько будет 14% от числа 60

Математика
Сколько будет 14% от числа 60
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14% от числа 60 - 7,14 Вот посмори
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как отключить подсказки эти. помогите, пожалуйста
Ответить
География
Автор карты где не было америки Австралии тихого океана но изображена река Волга
Ответить
Русский язык
Родятся как перенести слова
Ответить
Алгебра
Помогите срочно решить. На сегодня надо.
Ответить
Физика
240км/ч и 360км/ч в м/с
Ответить