Помогите срочно решить. На сегодня надо.
Алгебра
Помогите срочно решить. На сегодня надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В1: 1; В2: -6; В3: 4; В4: 81; С1: 7; С2: 3
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