Помогите срочно решить. На сегодня надо.

Алгебра
Помогите срочно решить. На сегодня надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В1: 1;  В2: -6;  В3:  4;  В4: 81; С1: 7; С2: 3
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