Сколько будет 2:5 ± 15 = и 8:2= и 3:6-10 и 7:2 - 13
Математика
Сколько будет 2:5 ± 15 = и 8:2= и 3:6-10 и 7:2 - 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:2=4 7:2-13=-9,5 2:5+15=15,4
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