Сколько будет 2х2 ? Помогииите
Математика
Сколько будет 2х2 ? Помогииите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 лол удачи, в покорении математики
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