Сколько будет 2х2 ? Помогииите

Математика
Сколько будет 2х2 ? Помогииите
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Автор: Гость
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Гость:
4 лол  удачи, в покорении математики 
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