Сколько будет 56*24, 37*85, 235*48, 37*129 письмено распишите

Математика
Сколько будет 56*24, 37*85, 235*48, 37*129 письмено распишите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56*24=1344 37*85=3145 235*48=11280 37*129=4773   56            37             235          37 x24          х85           х   48       х129 ____      ______       _____     _____  224            185         1880       903 112           296          940        387 -------      ----------     ---------     --------- 1344       3145        11280      4773
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