Сколько будет 56*24, 37*85, 235*48, 37*129 письмено распишите
Математика
Сколько будет 56*24, 37*85, 235*48, 37*129 письмено распишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56*24=1344 37*85=3145 235*48=11280 37*129=4773 56 37 235 37 x24 х85 х 48 х129 ____ ______ _____ _____ 224 185 1880 903 112 296 940 387 ------- ---------- --------- --------- 1344 3145 11280 4773
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