Сколько будет по англиски часов 9 00 8 05 15 10 18 15 20 20 6 25 10 30 11 35 12 40 13 45 14 50 17 55

Английский язык

Сколько будет по англиски часов 9 00 8 05 15 10 18 15 20 20 6 25 10 30 11 35 12 40 13 45 14 50 17 55

Автор: Гость