Сколько дециметрах содержится в 900 см
Математика
Сколько дециметрах содержится в 900 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=10см 900см :10=90дм Ответ : 90дм
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